Gronau -

Am 9. Oktober 1994 ist Norbert Hoff im Dom zu Münster durch Bischof Reinhard Lettmann zum ständigen Diakon geweiht worden. Das Amt hat er danach nebenberuflich zunächst in seiner Heimatgemeinde St. Josef und nach der Fusion der zwei Gronauer Gemeinden zur St.-Antonius-Gemeinde ausgeübt. Am Sonntag feierte Hoff sein Silberjubiläum als Diakon.