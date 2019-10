Während des Feuerwehreinsatz an der Zollstraße hat am Sonntagabend ein Mann zwei Feuerwehrleute angegriffen. Der Brand war im Kellergeschoss ausgebrochen und machte aufgrund der starken Rauchentwicklung eine Evakuierung der Bewohner erforderlich.

Ein 48-jähriger Bewohner des Hauses mochte der Aufforderung der Feuerwehrmänner keine Folge leisten, griff diese an und wollte ihnen den Atemschutz vom Gesicht reißen. Dies konnten die beiden Feuerwehrmänner verhindern und den renitenten Mann aus dem Haus führen. Da er weiterhin versuchte, in das Haus zu gelangen, wurde er von Polizeibeamten gefesselt und in einen Streifenwagen gesetzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.