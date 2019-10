Lichter in der Dunkelheit

Seit rund elf Jahren gibt es auf dem Eper Friedhof einen Ort, an dem „Sternenkinder“ beerdigt werden: Kinder, die schon im Mutterleib nicht weiterleben konnten. Eine selbst betroffene Mutter, Hildegard Voß , gab damals den Anstoß und wandte sich an die Kirche, so einen Raum zu schaffen, nachdem sie vom Ort für „Sternenkinder“ auf dem Zentralfriedhof Münster gehört hatte.

Durch die weitere Arbeit einiger ist so ein Ort entstanden, an dem auch in Gronau und Epe diese kleinen Menschen eine würdige Bestattung bekommen und die Angehörigen einen Ort der Trauer haben. Noch immer ist nicht sehr bekannt, dass es diesen Ort gibt, und dass selbst die kleinsten Kinder dort wirklich alle drei Monate bestattet werden. Sie werden bis zur Beerdigung in der Pathologie des Krankenhauses aufbewahrt.

Der Ort der „Sternenkinder“ auf dem Friedhof soll nun auf Initiative der ehrenamtlichen Gruppe „Arbeitskreis Sternenkinder“ verschönert werden. Künstlerin Mayo Game-Brügger und Bestatterin Stephanie Lindebaum (beide Mitglieder der Gruppe) entwickelten die Idee von Glaskugeln mit eingravierten Sternen rund um die Stele.

Mayo Game-Brügger fand eine Firma, die diese Glaskugeln nach ihren Vorgaben in verschiedenen Größen herstellte. Die Metallfirma Van Schelve und die Glaserei Segbers aus Epe fertigten die passenden Ständer für die Kugeln an und verschweißten diese miteinander. Nun werden diese Kugeln demnächst an der Stele in die Erde betoniert.

Mayo Game-Brügger: „Sterne symbolisieren die Nähe und gleichzeitige Ferne. Wie die Liebe, wenn man jemanden gehen lassen muss. Er/Sie bleibt uns nah. Sterne sind Licht in der Dunkelheit. Wir fühlen uns vielleicht verbunden, weil wir ihr Leuchten sehen.“

Und sie fügt hinzu: „In einem bestimmten Winkel kann man in den Glaskugeln noch mehr Spitzen an den gelaserten Sternen sehen, als die offensichtlichen fünf. In einem anderen Winkel spiegelt sich der Himmel auf der Unterseite der Kugel, als würde Himmel und Erde vertauscht. Aus jedem Blickwinkel ist es eine sehr edle Verschönerung des Ortes.“

Die Kirchen finanzieren das Projekt bislang, würden sich aber sehr über Spenden freuen. Die können unter dem Stichwort „330 Spende Sternenkinder“ auf folgende Konten überwiesen werden: IBAN DE 07 4016 4024 0008 2202 00 BIC GENDEM1GRN Volksbank Gronau-Ahaus oder IBAN DE62 4015 4530 0059 0450 70 BIC WELADE3WXXX Sparkasse Westmünsterland.