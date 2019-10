Verletzt wurde am Montagabend ein 58-jähriger Gronauer bei einem Unfall auf der Nienborger Straße in Epe . Nach Angaben der Polizei befuhr der Mann mit seinem Motorroller gegen 18.15 Uhr die Nienborger Straße in Richtung Eper Ortskern. In Höhe des Imbiss-Standes Wolters kam er mit seinem Roller in Schlingern – offenbar, weil er davon ausging, dass ein Fahrzeug vom Parkplatz des Imbissstandes auf die Straße einbiegen wollte. Diese Wagen stoppte aber. Der Rollerfahrer kam – möglicherweise durch sein Bremsmanöver – ins schleudern und stürzte. Er wurde vor Ort notärztlich versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht, Zur Schwere seiner Verletzungen machte die Polizei keine Angaben.