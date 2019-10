Dass Scherben nicht immer Glück bringen, erfuhr am Montagabend gegen 20.20 Uhr ein 34-jähriger Lkw-Fahrer. Bei der Auffahrt auf die B 54 – an der Steinfurter Straße in Fahrtrichtung Enschede – fiel in der Kurve eine Stellage mit Glasscheiben von seinem Sattelschlepper. Das Glas landete teilweise auf der Fahrbahn, teilweise auf dem Grünstreifen daneben. Doch damit nicht genug: Um den Schaden sozusagen in Eigenleistung zu beseitigen, koppelte der Fahrer den am Sattelzug mitgeführten Radlader ab und versuchte, die verlorene Ladung wieder aufzuladen. Das misslang, weil sich der Radlader im Bereich des Grünstreifens neben der Straße festfuhr. Polizei und Feuerwehr sicherten am Abend zunächst die Unfallstelle. Die Wehrleute räumten dann die geborstenen Scheiben von der Fahrbahn. Die Bergung der verlorenen Ladung und des Radladers erfolgte dann am Dienstag auf Veranlassung des Transportunternehmens.