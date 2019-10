Nachdem sie ihr Nachtlager hinter der Orgelbühne oder dem Altar aufgebaut hatten, führte ihr Kurat, Pastor Edward Pawolka die Pfadfinderinnen zuerst im Schein der mitgebrachten Taschenlampen durch das Gotteshaus – und zwar vom Keller bis unter das Dach der Kirche.

Beeindruckt waren die Mädchen von den großen Glocken und der langen Dachstuhl-Konstruktion über dem Schiff des Gotteshauses. Danach schauten die Pfadfinderinnen in einem Foto-Such-Spiel genauer hin: Es galt, Details im Kirchenraum wiederzufinden. Passend zur Jahreszeit recycelten sie alte Gläser und gestalteten Windlichter oder besprühten Leinwände mit ihren Motiven. In die Schlafsäcke eingekuschelt – und mit Popcorn versorgt – sahen sie gemeinsam einen Film auf einer riesigen Leinwand, bevor sie einschliefen. Am nächsten Morgen wurde die Aktion mit einem Frühstück beendet.