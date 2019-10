Am Mittwochmorgen steht ein 27-jähriger Enscheder in der Bandoengstraat vor den verkohlten Resten dessen, was mal sein sportlicher VW Scirocco war. Wenige Stunden zuvor – gegen vier Uhr – wurden er und seine Freundin durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen, wie er der Zeitung „TC Tubantia“ berichtet. „Ich dachte, der Giebel würde aus dem Haus gerissen, so hart war der Knall.“ Kurz darauf folgt noch eine Explosion.

Beim Blick auf dem Fenster sieht der 27-Jährige Augenblicke später, dass sei Auto komplett in Flammen steht. „Ich hab´ am ganzen Körper gezittert und sofort die 112 gewählt. Die Feuerwehr kam schnell, aber es gab nichts mehr zu retten.“

Er zeigt einen Videoclip, auf dem zu sehen ist, wie das Auto in voller Ausdehnung brennt. „Das ist direkt nach der Explosion. Da kann man sehen, dass die Feuerwehr nicht mehr viel ausrichten konnte.“

Direkt am Mittwochmorgen hat der 27-Jährige, wie er weiter berichtet, seine Versicherung über den Schaden informiert. Die hat in einem ersten Kontakt zu verstehen gegeben, dass im Fall einer Brandstiftung kein Schadenersatz geleistet wird. Beim zweiten Anruf gibt es dann eine gute Nachricht: Der Schaden werde sehr wohl ersetzt. „Aber nur zum Zeitwert, also kostet mich das sehr wohl Geld. Ich habe hart für dieses Auto gearbeitet, bin sechs Tage die Woche in einem metallverarbeitenden Betrieb tätig“, berichtet er.

Doch es kommt noch schlimmer: Am Donnerstag wollte er den Wagen in Zahlung geben – für den Ankauf eines Mercedes C 63 AMG. „Ich habe schon eine Anzahlung geleistet und die Ankaufbestätigung für mein Auto liegt in der Wohnung – aber jetzt habe ich nichts mehr um es in Zahlung zu geben. Jetzt wird mir der Mercedes-Kauf wohl an der Nase vorbeigehen.“

Die Frage, ob sein Scirocco vorsätzlich in Brand gesteckt wurde, beschäftigt ihn. „Es gibt immer jemanden, mit dem man nicht so gut kann“, sagt er. „Vielleicht war jemand auch eifersüchtig wegen meines Wagens oder Vandalen haben das Auto zufällig ausgesucht für ihr krankes Tun. Ich hoffe, dass die Polizei die Täter findet.“

Ermittler der Polizei sprechen wenig später mit dem 27-Jährigen, teilen ihm ihre ersten Einschätzungen mit. Er gibt ihnen den Video-Clip mit dem brennenden Auto. Um nach dem Geschehen in der Nacht Schlüsse zu ziehen, sei es noch zu früh, heißt es. Mehrere Optionen seien für den Brand denkbar. Am wahrscheinlichsten aber erscheint, dass zusätzlich zu einer brennbaren Flüssigkeit Sprengstoff oder ein Feuerwerkskörper verwendet worden sind.