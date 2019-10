Niederländer vertreiben die Spanier

In Kostümen, die der Kleidung der Zeit genau nachempfunden sind und mit Waffen, die exakt nach dem Vorbild des 17. Jahrhunderts gefertigt sind, stellten die Darsteller aus vielen europäischen Ländern, aus den USA und sogar Australien die Schlacht um Groenlo nach. Mit dieser Belagerung vertrieben im Sommer 1627 die nach Freiheit strebenden Niederländer die seit Jahren in der Festung sitzenden Spanier, gegen die sie im Achtzigjährigen Krieg kämpften.

Was im 17. Jahrhundert ein blutiges Gemetzel bedeutete, erwies sich am Wochenende trotz Regens ein sehenswertes Spektakel, dessen Höhepunkt die Gefechte auf dem eigens dafür angelegten Schlachtfeld vor den Toren der Stadt waren. Dort donnerten die Kanonen, stürmten Reiter in die Reihen der Fußsoldaten, gingen Pikeniere mit meterlangen Spießen aufeinander los und schlugen Landsknechte aufeinander ein. Dazu hatten die Einwohner Groenlos mit viel Liebe zum Detail zahlreiche Stände, Ausstellungen und Szenen zur Geschichte und zum Alltagsleben um 1627 aufgebaut.

Die nächste „Slag om Grolle“ soll in zwei Jahren stattfinden.