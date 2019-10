Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung

Doch wie sorgt man für so einen Fall vor? Wie kann man sicherstellen, dass nicht eine fremde Person bestellt wird, die dann alle wichtigen Entscheidungen trifft? Die Lösung des Problems: eine Vorsorgevollmacht

In einem öffentlichen Vortrag des Betreuungsvereins am heutigen Dienstag um 18.30 Uhr im Walter-Thiemann-Haus, wird Anja Jäger-Beckhelling erörtern, für wen eine Vollmacht in Frage kommt, wie sie formuliert werden und welche Form sie haben sollte. Damit die erteilte Vollmacht später nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen umgesetzt werden kann, spielt natürlich auch die Auswahl des Bevollmächtigten eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Daneben wird die Referentin ein besonderes Augenmerk auf Entscheidungen im Gesundheitsbereich legen. Denn es ist sinnvoll, eine Vollmacht mit einer Patientenverfügung zu kombinieren. In einer Patientenverfügung macht man Angaben, unter welchen Bedingungen man medizinisch behandelt werden möchte oder eben eine Behandlung ablehnt. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Weitere Informationen beim Betreuungsverein Gronau unter ✆ 02562 9076516.