Jede Menge Bühnenerfahrung und unzählige Gags im Gepäck

„Auch bei der 15. Show haben wir wieder tolle Künstler dabei“, so Stephan Gründken, Betreiber der Latüche. „Mit Don Clarke ist zum ersten Mal ein gebürtiger Engländer mit in der Show. Der Typ ist der absolute Hit. Charmant, witzig, echt genial. Aber keine Sorge, der spricht Deutsch.“ Don Clarke ist Gewinner zahlreicher Comedypreise und behauptet doch von sich selbst, „nichts“ zu machen. Aber genau darin liegt das Geheimnis dieses Ausnahmecomedians. In über 1000 Shows von Flensburg bis nach München und von Köln bis nach Dresden begeisterte Don Clarke in den letzten Jahren sein Publikum. Obwohl er seit mehr als 30 Jahren in Deutschland wohnt, wundert er sich doch noch immer über die Eigenheiten der deutschen Sprache.

Jede Menge Bühnenerfahrung und unzählige Gags haben aber auch die drei anderen Künstler im Gepäck. Ein Abend mit viel Spaß und einer bunten Comedy-Mischung ist garantiert.

Beginn der Show ist um 20.30 Uhr. Einlass in den Saal etwa eine Stunde vor Beginn. Karten kosten im Vorverkauf zwölf, an der Abendkasse 15 Euro. Tickets gibt es in der Latüchte und online bei Eventim. Tischreservierungen sind in der Latüchte möglich.