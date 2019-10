Deutlich sagen, was ist

Enschede/Gronau -

Von Martin Borck

Verklausulierte Sprache, Amtsdeutsch, Bandwurmsätze: Briefe, Formulare und Broschüren von Behörden sind oft schwer zu verstehen. Auch wenn es in Deutschland durchaus schon Verbesserungen gibt. In den Niederlanden hat sich jetzt das Innenministerium des Problems angenommen: Eine „Sprachbrigade“ soll dafür sorgen, dass verständlich mit dem Bürger kommuniziert wird. Enschede ist schon mitten drin in dem Prozess. Die Stadt setzt auf Fachleute: Sprachkundige Fachleute – und die Bürgerschaft selbst. Die Behörden haben sich ehrgeizige Ziele gesetzt.