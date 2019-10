Spukgeschichten bei Fackelschein

Während des Rundgangs durch die Burg begegnen den Gästen an mehreren Stationen Gestalten. Zudem erfahren sie Wissenswertes und Interessantes aus der Grafschafter Geschichte. Bei Kerzenlicht werden Gedichte und Geschichten vorgetragen, in denen von Rittern, grausamen Taten, aber auch von amüsanten Ereignissen die Rede sein wird. Dabei gibt es natürlich auch Gesangseinlagen der Burgführer. Fackeln beleuchten den Weg über die Außenmauer zu den beiden Türmen, die einen wunderschönen Blick über das nächtliche Bad Bentheim und die Umgebung ermöglichen – vorausgesetzt natürlich, die Nacht ist sternenklar.

Wer dann noch nicht im Mittelalter angekommen ist, bei dem wird sich das schlagartig ändern, sobald er/sie über eine lange, steinerne Treppe des Batterieturmes in die ehemalige Folterkammer gelangt. Ob hier wirklich Menschen gefoltert wurden, wird der Knecht erzählen.

Auf das Bentheimer Schlossgespenst, die „Witte Jüffer“ sollten Besucher allerdings gefasst sein, denn wer sie anblickt, wird weiß und ist der Legende nach dem Tode geweiht.

Einzelne Teilnahmekarten für die Burgnacht am 1. November (Freitag) und 2. November (Samstag)) sind in der Touristinformation Bad Bentheim, telefonisch, ✆ 05922 98330, und per E-Mail (info@badbentheim.de) erhältlich.