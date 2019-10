Am Mittwochvormittag eskalierte die Situation. Nach Angaben der Polizei griff der 37-Jährige aus Gronau im Gemeindezentrum am Alfred-Dragstra-Platz die Gronauerin an. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand schlug er die Geschädigte mit der Faust und würgte sie. Zudem bedrohte er die Gronauerin. Er ließ erst von der Geschädigten ab, als ein Mann auf die Hilferufe der Frau reagierte und ihn dazu aufgefordert hatte.

Polizeibeamte nahmen den stark alkoholisierten Mann fest.

Seit längerer Zeit stellt der 37-Jährige der Geschädigten nach („Stalking“) und ließ sich bis zuletzt nicht von einem gerichtlich erlassenen Annäherungsverbot, einer Vielzahl von Strafanzeigen, polizeilichen Ermahnungen und Ingewahrsamnahmen davon abhalten. Selbst eine kurzfristige Unterbringung in einer Klinik, eine achtwöchige Ordnungshaft im Sommer und eine – noch nicht rechtskräftige – Verurteilung vom 8. Oktober zu 15 Monaten Freiheitsstrafe führten nicht zu einer Verhaltensänderung. Im Gegenteil: In den letzten Tagen und Wochen verstieß der Beschuldigte fast täglich gegen das Annäherungsverbot, was immer wieder zu Polizeieinsätzen und Ingewahrsamnahmen führte.

Aufgrund des nunmehr gestiegenen Gewaltpotenzials stellte die Staatsanwaltschaft Münster einen Antrag auf Untersuchungshaft und Polizeibeamte führten den Festgenommenen am Donnerstag der zuständigen Richterin vor. Diese ordnete Untersuchungshaft gegen den wohnungslosen 37-Jährigen wegen des dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung an.