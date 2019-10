Buch über den in Gronau geborenen Lyriker Karl Sauvagerd preisgekrönt

Gronau/Neuenhaus -

Er wurde 1906 in Gronau geboren. Karl Sauvagerd zog aber schon als Kind in die Grafschaft Bentheim um. Sein Einsatz für die plattdeutsche Sprache machte ihn in der Region bekannt. Er schrieb zahllose Gedichte. Auch trat er für die deutsch-niederländische Freundschaft ein. 27 Jahre nach seinem Tod wird ein Buch über Sauvergard preisgekrönt.