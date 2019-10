Der Herbst hinterlässt seine Spuren

Von seiner goldenen Seiten hat sich in den zurückliegenden Tagen der Herbst gezeigt. Aber der Wechsel der Jahreszeiten hinterlässt auch Spuren, wie das Foto zeigt, das an der Enscheder Straße entstanden ist. Laub legt sich wie eine dichte Decke auf Windschutzscheibe und Motorhaube eines geparkten Autos. In den kommenden Tagen, so prophezeien die Meteorologen, will sich der Oktober dann mit etwas rauerem Wetter verabschieden. Bis zum Winterbeginn dauert‘s aber noch ein Weilchen.