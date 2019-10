Mit Tränen in den Augen

„Ich werde immer mal wieder darauf angesprochen, ob ich mit der Veranstaltung nicht in die Bürgerhalle wechseln möchte“, erläuterte Organisator und Moderator Oliver Thom . „Aber ich denke, dieses Format gehört in eine Kneipe.“ Den große Beifall des Publikums nahm er als Bestätigung auf, bevor er das Mikro an den ersten Künstler des Abends weiterreichte.

Die eigentlich undankbare Aufgabe des Eisbrechers übernahm Bauer Heinrich Schulte Brömmelkamp aus Kattenvenne. Anmoderiert worden war er als Bauer aus Westerkappeln. „Das ist so, als wenn Du zu jemandem aus Epe sagst, dass er aus Gronau stammt“, hatte der Künstler gleich die ersten Lacher auf seiner Seite. Durch die Erfahrung aus mehreren hundert Veranstaltungen im Jahr fand Bauer Heini schnell Zugang zu seinem Publikum, baute es in sein Programm ein und erntete Lacher auf Lacher. Dabei kam er so in Fahrt, dass er zwar deutlich sein Zeitfenster überzog – wäre es nach dem Publikum gegangen, so hätte er durchaus noch weiter vortragen dürfen.

Beim zweite Künstler des Abends lief es deutlich schlechter. Der Kölner Manuel Wolff, der in der Szene nicht nur durch seinen eigenen wöchentlichen Comedy-Club eigentlich einen hervorragenden Ruf genießt, startete langatmig und erreichte sein Publikum zunächst zwar noch. Doch spätestens als er ins Politische wechselte, stimmte die Chemie zwischen Künstler und Publikum nicht mehr und er brach schließlich ab, bekam sogar noch Applaus dafür.

Die Stimmung des Abends litt aber nicht darunter. Nach der Pause hatte Achim Leufker, bekannt auch als Poetry-Slammer, schnell ein leichtes Spiel, als er mit Wortwitz und Leichtigkeit zu einem Paforceritt durch verschiedene Lebenswirklichkeiten dafür sorgte, dass bei den ersten Besuchern Lachtränen aus den Augen flossen. Begeisterungsstürme brachen bei seiner Geschichte aus der Welt der Werbung aus, in der er Marketing-Slogans und Produktnamen wortgewandt kombiniert.

Nicht weniger euphorisch waren die Besucher bei Don Clarke. Dieser behauptet von sich, dass er nichts mache – und das besonders gut. Bei allen anderen Dinge müsse man nämlich damit rechnen, dass jemand anders es besser könne. Seine unnachahmliche Art des Vortrags ließ die Lachtränen weiter strömen. Und auch bei ihm kam die Freude des Publikums ungefiltert an. „An einem Freitagabend in einer vollen Kneipe vor einem tollen Publikum – was willst Du mehr“, lautete sein Fazit beim Bier nach der Show.

Guido Kratzke