Im Rahmen eines Projekttages setzten sich die vierten Klassen der Bernhard-Overberg-Schule jetzt mit dem „Hören“ auseinander. Als Expertin eingeladen wurde dazu Eva-Maria Marx , die in Zusammenarbeit mit der Landesanstalt für Medien NRW das Projekt „Hören mit Qualität“ und das Programm „Auditorix“ mit Schülern erarbeitet.

Gemeinsam mit den Schülern soll die Qualität von Hörspielen und Hörbüchern erkennbar gemacht werden und die Kinder sollen in die Lage versetzt werden, selber ein Hörbuch oder -spiel zu bewerten und zu produzieren. Zentral hierbei ist es, die Hör- und Zuhör-Kompetenz der Schülerinnen und Schüler zu fördern und die Bedeutung des betonten Lesevortrags in den Mittelpunkt zu stellen.

Viel Freude hatten die Viertklässler daran, ihren selbst gewählten Text mit passenden Geräuschen zu untermalen und die Wirkung zu diskutieren. Denn Geräusche verursachen Gänsehaut, beeinflussen die Stimmung und produzieren Bilder im Kopf. Hilfreich war hierbei der große Geräuschekoffer, den die Expertin den Kindern an die Hand gab. So wurde aus einem straff gezogenen Küchentuch ein Herzschlag, aus Wasser, das in einen Eimer floss, ein Regenschauer und aus Kokosnüssen, die zusammenschlugen ein Türklopfen, heißt es in einer Mitteilung der Schule über den Projekttag.

In Kleingruppen übten die Schülerinnen und Schüler ihren Lesetext und gaben sich dabei gegenseitig Rückmeldung über die Betonung und das Tempo des Vortrags. Zum Ende des Schultages wurden dann die Hörspiele der Kinder vertont und aufgenommen. Gebannt lauschten alle Schüler im Anschluss ihren eigenen Geschichten, so die Schule.