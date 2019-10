In der Zeit zwischen Mittwoch (17 Uhr) und Freitag (9 Uhr) verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Firmengelände eines Autohändlers an der Dieselstraße. Der oder die Täter brachen das als Büro genutzte Mobilheim auf und entwendeten mehrere Fahrzeugschlüssel.

Die Stahlkette des Eingangstores wurde durchtrennt, so dass die Täter mit einem gestohlenen blauen Pkw Jaguar XF (abgemeldet, unfallbeschädigt) im Wert von 6000 Euro davon fahren konnten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter ✆ 02562 9260.