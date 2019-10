Brezeln, Haxen und blonde Maß

Frische Brezeln, schmackige Haxen, schäumende blonde Maß, fesche Dirndl und zünftige Lederhosen hatten am Samstagabend wieder einmal Hochkonjunktur: Mehr als 3000 Besucher lockte das Oktoberfest ins blau-weiß geschmückte Festzelt auf dem Platz vor der Bürgerhalle. Schon Stunden vorher glich Gronau einer bayrischen Kleinstadt: Überall auf den Straßen waren Männer und Frauen im Trachtenlook unterwegs.

„Hallo Gronau! Seid ihr gut drauf?“, erkundigte sich Moderator Frank Waning. Um die Antwort musste er nicht lange bitten. Keine Frage: Die Gronauer und Eperaner waren nicht nur gut vorbereitet, sondern auch in bester Stimmung. Bereits zum siebten Mal zogen Christian Gleis und Björn Plath als Festwirte des größten Oktoberfestes im Westmünsterland alle Register, um den Besuchern einen unvergesslichen Abend auf der Wiesn in Gronau zu bereiten. „Wer ein Mal beim Oktoberfest war, den lässt das Wiesn-Fieber so schnell nicht mehr los. So etwas muss man einfach einmal erleben. Wir geben unseren Besuchern hier einen kleinen – aber feinen – Einblick in das, was sie in München erwartet“, so die beiden Festwirte über ihre langjährige Erfahrung.

7. Oktoberfest Gronau 2019 1/113 Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Mit von der Partie war am Samstag in Gronau selbstverständlich wieder die Oktoberfestband „Bast Scho“, die eigens aus München angereist war. Mit dem Einzug der Band, begleitet von Gronaus stellvertretendem Bürgermeister Christian Post, den Gewinnerteams der 6. Bayrischen Stadtmeisterschaft sowie Bierkönigin Malin und Bierkönig Tim nahm das Spektakel im Festzelt zu Beginn des Abends seinen Lauf.

Nach der Begrüßung der Ehrengäste durch Frank Waning ging alles ganz schnell: Christian Post griff zum Schlegel und schlug ihn nach kurzer Einweisung souverän ins Fass. „Eins, zwoa“, zählte Waning beim Fassanstich mit, ehe der Schlegelkopf abbrach. Doch Ersatz war schnell gefunden, sodass zwei weitere Schläge erfolgen konnten, bis das kühle Blonde den ersten Humpen erreichte. „O´zapft is“, verkündete Post und gab mit ein paar Krügen Freibier den offiziellen Startschuss für urbayrische Geselligkeit.

„Bast Scho“ heizte den Dirndl und Lederhosenträgern danach mit bayrischen Wiesn- und Party-Hits von „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ über „Hulapalu“ bis hin zum legendären Schützenfest-Klassiker „Vogelwiese“ ordentlich ein. Kein Wunder also, dass die Stimmung nach wenigen Stunden ihren Höchstpunkt erreichte. Oder lag dies vielleicht doch auch am süffigen Oktoberfestbier, das mit 6,2 Prozent einen spürbar höheren Alkoholanteil aufweist, als normales Pils, das die Münsterländer sonst durch ihre Kehlen fließen lassen? Wie auch immer: Bis in die frühen Morgenstunden wurde das Tanzbein geschwungen, denn Wiesn-Zeit ist halt nur ein Mal im Jahr.