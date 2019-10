Gronau -

Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamtes Münster waren in der vergangenen Woche gleich zweimal erfolgreich. Südlich von Gronau stoppten die Beamten einen 24-jährigen Mann, der von Enschede kommend mit dem Pkw nach Deutschland eingereist war. Auf Befragen der Zollbeamten gab der Mann an, Freunde in den Niederlanden besucht zu haben.