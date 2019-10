Heiße Dschungel-Stimmung

Die schlimmsten Tatsachen im Musikjournalismus sind die Frage nach dem Bandnamen und die nach der nach der musikalischen Einordnung des bandeigenen Klangbilds.

So naheliegend und nachvollziehbar fragwürdig diese Fragen auch immer sein mögen, so wenig sagen doch die Antworten für diejenigen, denen (noch) die akustische Assoziation fehlt, aus.

Beispiel: „Jungle by Night“. Wessen interne Assoziationskette auf ein Bild dieser neun Amsterdamer Jungs kommt, hat entweder einen Wissensvorsprung oder einen verirrten Lebenslauf. Aber irgendwann in der Mitte des Sets, da klang es tatsächlich ein bisschen so, wie man sich einen Dschungel bei Nacht vorstellen mag.

„Jungle by Night“ in der Turbine 1/32 Foto: Daniel Meyer

Auf der Bühne des Musikclubs Turbine unter dem Rock-und Popmuseum mussten sich die neun junge Musiker zwar schon ein bisschen drängeln, aber dadurch wurde auch ohne zu fragen schnell deutlich, was die neun zusammengebracht hat – Zufall, Schicksal oder wahrscheinlicher: die Musik. Jeder von ihnen bringt etwas mit ein ins Projekt „Jungle by Night“. Eine eigene Persönlichkeit, ein eigenes (Haupt-)Instrument und unglaublich viel Hingabe zu dem, was sich im Zusammenspiel entwickeln kann.

Ob die Musik, die dabei entsteht, durch Worte wie „Spec“, „Pompette“, „Ottoman“, „Attila“ oder „Unlimited“ gut beschrieben ist, das darf dann wieder jeder selbst ausmachen. Jedenfalls fanden diese sich, unter anderen, auf der Setlist. Die lag in Form einer knittrigen Serviette, fixiert mit einer Flasche Wasser, auf der Bühne und gab den Weg vor.

Ob und inwieweit sich die Jungs daran gehalten haben, das bleibt ihr Geheimnis und lässt sich vielleicht auf Spotify recherchieren, aber das ist eigentlich auch zweitrangig.

Was „Jungle by Night“ abliefern, ist ein vielschichtiges und abwechslungsreiches Klangwerk, eine Rhythmik, die Bewegung macht – aber keinen Gesang. Und das ist wahrscheinlich das simpelste und effektivste, was es im Vorfeld und im Nachhinein über die niederländische Kapelle zu kommunizieren gilt: kein Gesang, 90 Minuten Spaß durch Musik.

Nach Gronau gelockt hatte dieses Konzept am Samstagabend knapp 200 Besucher, die aus dem gesamten Münsterland und den Niederlanden kamen und die durch alle Altersstufen gingen.

Und tatsächlich, während in der hinteren Reihe ein betagter Jazz-Enthusiast über „Analog-Techno“ wetterte, machte eine Gruppe Damen an der Theke schon mal unter sich aus, welchen der neun Musiker sie am liebsten mitnähmen – das müsste dann eventuell nur mit den noch etwas jüngeren, tanzenden Damen aus der ersten Reihe geklärt werden. Enttäuscht war mutmaßlich kaum einer der Anwesenden, und so konnte man sich beschwingt gegen 22 Uhr in den restlichen Abend verstreuen. Ein schönes, stringentes Konzert in der Veranstaltungsreihe Münsterland-Festival.

Noch bis zum 10. November läuft das Festival mit weiteren Veranstaltungen und bekommt allein durch die Erfahrung von „Jungle by Night“ eine unbedingte Empfehlung.