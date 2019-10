Täter schlagen auf zwei Gronauer ein

Gronau -

Die Polizei sucht nach einem Fall von Körperverletzung nach Zeugen. In der Nacht zum Samstag waren zwei Gronauer im Alter von 21 und 22 Jahren auf dem Udo-Lindenberg-Platz in Höhe des Kletterturms auf eine Gruppe von etwa zwölf Personen (männlich und weiblich) getroffen. Aus der Gruppe heraus wurden die beiden Geschädigten angegriffen und niedergeschlagen. Selbst als sie schon am Boden lagen, traten und schlugen die Täter auf sie ein. Der Haupttäter ließ erst dann von ihnen ab, als ein Mädchen aus der Gruppe entsprechend auf ihn eingewirkt hatte. Die beiden Geschädigten erlitten Gesichtsverletzungen, einer musste im Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Es wurde erst am Montagnachmittag Anzeige erstattet. Von den Tätern ist bisher nur bekannt, dass sie etwa 16 bis 20 Jahre alt sind, überwiegend deutsch mit Akzent sprachen und scheinbar südländischer Herkunft