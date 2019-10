Die Reaktionen im Stadtrat heute Abend können sich Beobachter der Gronauer Polit-Szene schon jetzt lebhaft vorstellen: Für die, die bis zuletzt an das Projekt geglaubt haben, ist der Rückzug der Investoren schlicht eine Katastrophe. Statt Hoffnung auf eine Belebung der Innenstadt sehen sie jetzt mit Bangen einem weiteren Niedergang und noch mehr Leerstand entgegen. Und niemand kann und wird ihnen widersprechen, wenn sie prophezeien, dass auf absehbare Zeit kein neuer Interessent in Sicht ist, der Lust hat, an der Gronauer Innenstadt sein Geld und seine Finger zu verbrennen.

Die anderen, die immer schon gegen Drio waren, werden über das Aus des Projektes jubeln und sich über die – wenn auch notgedrungen daraus ergebende – Chance zum Neuanfang freuen. Wie der aussehen soll? Ich bin gespannt auf die Erklärungen.

Sicher ist: Beide Seiten werden sich gegenseitig die Schuld für das Debakel vorwerfen. Wenn dieser Rat was kann, dann das! An den wohl formulierten Texten für den Schlagabtausch wird sicher schon gefeilt.

Die bittere Wahrheit indes ist: Diese Stadt steht jetzt – fast 40 Jahre nach dem Zusammenbruch der Textilindustrie – wieder mal bei Null. Mindestens ein halbes Dutzend Investoren, von Imac über Stable International bis Morrison – haben farbenprächtige Pläne an die Rathauswände gepinnt, von denen am Ende nichts blieb. Nicht immer hatte die Stadt am Scheitern schuld, ganz oft aber wurden wohl auch im Rathaus die Weichen falsch gestellt.

Und jetzt? Es wird nicht reichen, die Drio-Scherben zusammenzufegen und zur Tagesordnung überzugehen. Und auch Häme mit Blick auf die Investoren scheint fehl am Platze. Gefragt ist neues Denken: Was diese Stadt jetzt (und schon lange) braucht, ist eine Vision davon, was sie in Zukunft sein will und wie der Weg dahin aussehen soll. Daran zu arbeiten, wird ein schweres Geschäft. Viel schwerer aber wird es, den Glauben der Bürger in die Handlungsfähigkeit ihrer politischen Vertreter zurückzugewinnen.

Das Vertrauen ist aufgebraucht – sicher nicht nur bei mir.