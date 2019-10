Die Idee zu diesem Konzert ist entstanden, weil einige Sängerinnen des Chores im Prostatazentrum Gronau arbeiten. Sie wissen aus täglicher Erfahrung: Viele Männer finden es peinlich oder schlicht lästig, zu den Vorsorge-Untersuchungen zu gehen, und setzen sich dadurch unnötig der Gefahr aus, dass eine Krebserkrankung an Darm oder Prostata nicht rechtzeitig erkannt wird.

Durch viele Aktionen macht die Movember-Foundation besonders auf diese Probleme aufmerksam und möchte so Männer motivieren, mehr für ihre Gesundheit zu tun.

Am 10. November (Sonntag) um 11.15 Uhr möchte Agatissimo im Rahmen eines Gottesdienstes in der St.-Agatha-Kirche Epe und mit einem anschließendem Benefiz-Konzert(chen) diese wichtige Arbeit unterstützen, heißt es dazu in einer Mitteilung des Chores.

Motiviert hat der Chor ein abwechselungsreiches Programm eingeübt. Da die Gesundheit der Männer bei dieser Aktion im Mittelpunkt steht, werden sich die männlichen Aktiven des Chores besonders engagieren. Der Eintritt ist frei, aber die Movember-Foundation Deutschland freut sich über jede Spende.

Das Movember-Konzert ist übrigens nicht der letzte Auftritt von Agatissimo in diesem Jahr: Am 7. Dezember (Samstag) um 19.30 Uhr gibt es erneut ein Gemeinschaftskonzert mit dem Ev. Posaunenchor der Erlöserkirche.

Unter dem Titel „We will rock you“ wollen die Musiker und Sänger in der Bürgerhalle ein Konzert mit Liedern der legendären Band Queen geben.

Besinnlicher soll es dann am 29. Dezember (Sonntag) um 16.30 Uhr beim traditionellen „Konzert nach Weihnachten“ in der St.-Agatha-Kirche zugehen. In diesem Jahr ist der Projektchor Berchtesgarden bei Agatissimo zu Gast.