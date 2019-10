Die Menschen in ihrer Trauer begleiten

Gronau -

„Man fragt sich, warum die Welt sich trotzdem weiterdreht. . .“ Die Hospizbewegung stellt sich und ihre Angebote am Mittwoch (6. November) in der Familienbildungsstätte Gronau vor. Ab 19 Uhr wird die gesamte Tätigkeitspalette in einem kostenlosen Vortrag vorgestellt. Es gibt Informationen zum Trauercafé, zum Trauertreff und über die Kindertrauergruppe.