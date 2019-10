Dort hat am Dienstag die Hauptverhandlung gegen zwei Brüder begonnen. Sie sollen im Jahr 2017 in acht Mordversuche verstrickt gewesen sein, darunter auch in den in Gronau. In Enschede und Almelo wurden Wohnhäuser beschossen. Ein Mann wurde – wie berichtet – in Enschede in Brand gesteckt. Hintergrund sind offenbar Auseinandersetzungen im Drogenmilieu.

Die Brüder sollen im Auftrag von Simo D. gehandelt haben. D. gilt als Kopf einer kriminellen Bande. Er sitzt derzeit in einem deutschen Gefängnis in Haft. Von dort aus soll es ihm aber dennoch möglich gewesen sein, R. für seine Vorhaben vor den Karren zu spannen, so die Tubantia weiter.

Bei dem in Gronau unter Beschuss geratenen Unternehmer handelt es sich um den Bruder des Mannes, mit dem Simo D.s Frau ein Verhältnis angefangen haben soll. D. erfuhr davon während seiner Haft und setzte Maurits R. auf dessen Familie an. Der 25-Jährige soll daraufhin in Gronau sechs Schüsse auf sein Opfer abgefeuert haben, von denen vier den Mann trafen. Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo er aus Sicherheitserwägungen heraus unter einem falschen Namen untergebracht war. Nach der Entlassung konnte er nicht nach Hause, weil weiterhin um sein Leben gefürchtet wurde. Der Mann hat derzeit auch keinen Kontakt zu seiner Familie.

Auch für vier weitere Liquidierungsversuche im Auftrag von Simo D. soll Maurits R. (mit)verantwortlich sein. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den Opfern um Menschen handelt, die (vermeintlich) Kontakt zu der Rockergruppe Satudarah hatte, die den kriminellen Geschäften von D. wohl in die Quere gekommen ist.

R. bestreitet, mit der Tat in Gronau zu tun zu haben. „Ich bin überhaupt nicht in Deutschland gewesen“, sagte er am Dienstag laut Tubantia. Indizien sprechen aber gegen diese Aussage: So wurden in dem Auto, das bei dem Anschlag benutzt wurde, eine Schusswaffe mit DNS-Spuren von Maurits R. gefunden. Patronenhülsen, die zu der Waffe passen, wurden am Tatort sichergestellt. Außerdem war R.s Handy in einem Sendemast in der Nähe des Tatorts eingeloggt. Schließlich belasten ihn Aussagen von Personen aus seiner direkten Umgebung, deren Telefone die Polizei abgehört hat. Und es gibt Aussagen von Zeugen, denen zufolge R. 2000 Euro für das Attentat bekommen hat.

R. gibt zu, mehrfach gestohlene Autos nach Almelo gebracht zu haben, wofür er Geld erhalten habe. Die betreffende Waffe habe er tatsächlich einmal in der Hand gehabt, aber nie damit geschossen.

Der 25-jährige Angeklagte war bereits im April wegen Brandstiftung zu 16 Jahren Haft verurteilt worden. Ziel waren unter anderem die Eltern eines Mannes, der gegen Simo D. ausgesagt hatte.

Der Prozess gegen die beiden Brüder wird in den kommenden Wochen fortgesetzt. Am 11. November sollen die Plädoyers gehalten werden. Das Urteil wird voraussichtlich im Dezember gesprochen.