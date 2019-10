Der ruhigste Bahnhof der Niederlande

Gronau/Enschede -

Über 70 Mal stoppen dieseldampfende Züge täglich am Haltepunkt Enschede De Eschmarke. Aber im Durchschnitt nutzen pro 24 Stunden nur 46 Fahrgäste den kleinen Bahnhof am Industriegebiet Euregio. Die Station auf der internationalen Strecke zwischen Enschede und Münster bzw. Dortmund ist somit der am wenigsten frequentierte Bahnhof der Niederlande. Das friesische Hindeloopen kommt auf den vorletzten Platz mit 111 Reisenden. Die Zahlen stammen von der Website treinreiziger.nl.