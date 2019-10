Botschaft ist nach wie vor aktuell

Gronau/Kreis Borken -

Auch zwei Jahre nach dem 500-jährigen Jubiläum laden viele Gemeinden im Evangelischen Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken am morgigen Donnerstag (31. Oktober) zu besonderen Gottesdiensten anlässlich des Reformationstags ein. Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte Martin Luther, damals Mönch und Theologieprofessor, in Wittenberg 95 Thesen zu den Missständen der Kirche seiner Zeit: Dieses Datum gilt gemeinhin als Geburtsstunde der Evangelischen Kirche.