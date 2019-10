Nachbarn in der Füchte drohen mit einer Klage

Epe -

Von Rupert Joemann

Windkraft gilt als umweltfreundlich – doch in unmittelbarer Nachbarschaft wollen viele Bürger die Windräder wegen Geräuschentwicklung und Schattenwurf nicht haben. So auch Anwohner der Füchte in Epe. Sie wehren sich gegen zwei Windkraftanlagen, wollen sogar klagen. Die Betreiber sehen sich zwar im Recht, sie wollen den Nachbarn aber dennoch einen Klageverzicht schmackhaft machen. Mit einem Angebot, das sie nicht ablehnen können?