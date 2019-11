Transporter teilweise demontiert

Gronau -

Diebe haben zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, von einem Renault Master den Katalysator demontiert und entwendet. Zudem drangen sie gewaltsam in das Fahrzeug ein und entwendeten das mobile Navigationssystem. Der Wagen war auf dem Alten Postweg abgestellt. Von einem weiteren Firmenfahrzeug auf derselben Straße entwendeten die Täter einen Partikelfilter. Den Gesamtwert der Beute bezifferte die Polizei mit rund 5800 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gronau, 02562 9260.