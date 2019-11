Majoretten bitten zum Wettkampf

Gronau -

Die Majorettentanzgarde der SG Gronau ist aktuell komplett fokussiert auf den 9. November (Samstag). An diesem Tag wird nämlich der 21. VBM-Cup (Verband Bundesdeutscher Majorettenvereine) in der Dinkelstatt durchgeführt. Ab 9 Uhr werden in der Sporthalle 1 an der Laubstiege neben den Gastgebern weitere Vereine mit ihren Mannschaften an den Start gehen und die erfolgreichsten Teams in verschiedenen Kategorien ermitteln. Das teilt der Verein mit.