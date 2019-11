Kampf gegen Naphtaline & Co.

Gronau -

Schadstoffe in Schulgebäuden beunruhigen Schüler, Eltern und Lehrer. Im Torso der ehemaligen Sophie-Scholl-Schule sind Polychlorierte Biphenyle (PCB), in Räumen der Oberberg- und Buterlandschule Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) festgestellt worden. PAK gasen Nephtaline aus. Und die gefährden die Gesundheit. Die Belastung war zwar nicht so hoch, dass die Räume sofort geschlossen werden müssten. Doch müssen die Werte gesenkt werden.