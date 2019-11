Unfallflucht am Krankenhaus

Gronau -

Beim Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Samstag gegen 15 Uhr am Antonius-Krankenhaus am Möllenweg einen anderen Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen, so die Polizei. Flüchtig ist ein schwarzes SUV, das am Fahrzeugheck beschädigt sein muss. Weitere Hinweise liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei dem Verkehrskommissariat unter 02562 9260 zu melden.