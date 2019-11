Auf den Spuren des Kalten Krieges

Der einstige Standort der Luftwaffe der Wehrmacht war nach dem Zweiten Weltkrieg bis 2007 ein wichtiger NATO-Militärflughafen. In der Stichting Conflictenlandschap (Stiftung Konfliktlandschaft) arbeiten Experten und Ehrenamtliche zusammen. Sie bauen derzeit ein Informationszentrum zum Kalten Krieg auf. Die Stiftung veranstaltet Wanderungen über den ehemaligen Flugplatz.

Am Samstag werden von 11 bis 17 Uhr mehrere Wanderungen organisiert (auch auf Deutsch) und es werden Filme über den Kalten Krieg und den Mauerfall gezeigt.

Auf dem ehemaligen Militärflugplatz Twente kann man noch immer die damalige Zeit auf besondere Art und Weise nachempfinden.

Die Führung dauert etwa zweieinhalb Stunden und führt durch Unterstände, Bunker und historische Rollbahnen des Flugplatzes. Die Route führt außerdem durch eine wunderschöne Landschaft mit viel Natur in der die Besucher Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg sowie kalten Krieg erwarten.

Treffpunkt ist das Wachgebäude Fliegerhorst Twente (Nummer C 13) auf dem Flughafengelände, Vliegveldweg 345, Enschede. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Eine Anmeldung ist bis Donnerstag erforderlich per E-mail an koudeoorlogcentrum@gmail.com.