Musik und Poesie mit Jelena Herder

Gronau -

„Lebenskunst“ nennt Jelena Herder ihre Lieder, in denen sie die Leichtigkeit, die Zerbrechlichkeit des Lebens und die Kunst zu leben in poetische Texte verpackt hat. Zum Beispiel verarbeitete sie ihre Trennung von ihrer Wohngemeinschaft in Heidelberg in ihrem Lied „Gold“. Das Lied ist gleichsam eine Liebeserklärung an diese Zeit und wirkt wie ein Spiegel ihres Seelenlebens. Am Freitag (8. November) um 19:30 Uhr tritt sie bei einem Konzert in der Evangelischen Freikirche am Olympiaweg in Gronau auf. Der Eintritt ist frei.