Die Idee hinter dem Projekt: Vom 17. November bis zum 8. Dezember können in den teilnehmenden Apotheken „Lichtpakete“ für vier Euro gekauft werden. Die Pakete erhalten eine Gebrauchsanweisung und ein LED-Teelicht für Kinder.

Am 13. Dezember (Freitag) bringen alle Kinder ihre Lichter zum Vorplatz der Ev. Stadtkirche und zünden sie an. Im Anschluss wird in der Kirche der Erlös aus dem Verkauf an die Hospizbewegung übergeben. Danach besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an der Veranstaltung „Weihnachtslieder zum Mitsingen“ (Rodelsingen) in die Ev. Stadtkirche.