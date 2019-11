Gronau -

Von Klaus Wiedau

Deutsche und niederländische Ermittler arbeiten gemeinsam an der Aufklärung der Tat, bei der am Mittwoch ein 43-jähriger niederländischer Rechtsanwalt durch Schüsse aus einem fahrenden Wagen schwer verletzt wurde. Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt gab sich gegenüber den WN in Sachen Ermittlungsergebnisse zugeknöpft.