Gronau -

Stell dir vor, du willst bauen, aber dann findest du auf deinem Grundstück plötzlich eine öffentliche Stromleitung und ein Mischwasserkanal, von deren Existenz nichts in den Grundstückskaufverträgen steht. So geschehen an der Buterlandstraße in Gronau, wo die Stadtverwaltung den komplizierten Fall jetzt zu lösen versucht.