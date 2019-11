Von kalter Gleichgültigkeit und offenem Hass

Alljährlich wird mit einer Kranzniederlegung am Abend des 9. Novembers an die Ausschreitungen in der Pogromnacht gedacht. Nachdem bereits am Vortag Schüler der Gesamtschule Epe an der Alten Synagoge Epe einen Kranz niedergelegt haben, folgt am Samstagabend die zur Tradition gewordene Gedenkstunde am Mahnmal am ehemaligen Standort der Synagoge Gronau. Organisiert wurde sie von den Mitarbeitern der „Woche der Erinnerung“. Es beteiligten sich Schülern der Gronauer Realschule, der evangelische Pfarrer Willy Bartkowski und Bürgermeister Rainer Doetkotte .

Die Teilnehmer hatten sich am Alten Rathausturm versammelt, um über die Neustraße, an der vor 81 Jahren der Nazimob die Häuser von Poppert, Zilversmit-Kauffmann und van Engel verwüstet hatte, zum Schumacher-Platz zu ziehen, wo sich damals an der Wallstraße die Gronau Synagoge befand, die ebenfalls verwüstet wurde und nur wegen der unmittelbaren Nachbarschaft anderer Häuser in der damaligen Altstadt der Brandstiftung entging.

In seiner Ansprache erinnerte Pfarrer Bartkowski an die nackte Machtpolitik der NS-Diktatur, die „von keinem Maß an Moral und Menschlichkeit gehalten und begrenzt“, frech Gott und Religion gegen dumpfen Blut- und Rasselehre eingetauscht habe. Er rief den unsäglichen Hass auf die angeblich anderen, auf die Juden, in Erinnerung, der sich zu einem Inferno verdichtete, für dessen Ausmaß es „Begriff und Vorstellung, Wort und Name“ noch nicht gab. Erst nach Kriegsende wird das Ausmaß des Grauens sichtbar. „Es hat in der Geschichte der zivilisierten Welt nichts gegeben, was vergleichbar wäre.“

Bartkowski setzte sich dann mit der missglückten „Vergangenheitsbewältigung“ der Nachkriegszeit auseinander. Statt des Schuldbekenntnisses gab es kollektives Schweigen, gab es die Unfähigkeit zu Trauern, übrigens auch im Bereich der Kirchen. Man hoffte darauf, dass Gras über „die Sache“ wachsen würde. Aber „wir sind nicht in Sicherheit“: Heute gebe es wieder nicht nur eine Handvoll Brandstifter oder „ewig-Gestrige“, die Angst machen. „Es sind die alten Mechanismen, die immer noch greifen, die alte Überheblichkeit, die alles Fremde für minderwertig und bedrohlich hält.“ Und es ist zu sehen, wie Blut vergossen wird, weil es „fremdes Blut“ ist. Schweigen zu diesen Entwicklungen ist schweigende Zustimmung, Mit dem Satz „Zur Ruhe, zur Versöhnung kommt nur das Erinnerte und Ausgesprochene,“ forderte Barkowski dazu auf, mit dem Gedenken an die Verbrechen der NS-Zeit nicht nachzulassen.

Bürgermeister Doetkotte sprach an, dass jeder damals im November 1939 miterleben konnte, was jüdische Mitbürger erleiden mussten, „von kalter Gleichgültigkeit über versteckte Intoleranz bis zu offenem Hass. Die Pogrome ließen den jüdischen Opfern keine Chance. Mit ihnen war die Judenverfolgung in eine neue, noch gewaltsamere Phase eingetreten. Wohin es führt, wenn heutige Rassisten glauben, andere Menschen abwerten zu dürfen, haben die Ereignisse in Halle gezeigt, wo ein 27-jähriger in der Synagoge ein Blutbad anrichten wollte und dabei zwei Menschen tötete. „Gemeinsam mit den Menschen in Gronau verurteilen Rat und Verwaltung diese Tat aufs Schärfste“, so Doetkotte. Er betonte, dass Flüchtlinge und Fremde willkommen seien. „Sie stellen unsere Identität nicht in Frage, sondern bereichern sie.“

Mit dem Vortrag von musikalischen Beiträgen (Lara Bracht, Querflöte) und Lesung von Abschnitten aus dem Tagebuch von Anne Frank beteiligten sich Schüler der Realschule Gronau am Programm der Gedenkstunde. Rudolf Nacke dankte abschließend im Namen des Arbeitskreises allen Mitwirkenden für ihr Engagement.