„Wir haben uns entschieden unserem Adventsbasar ein neues Gesicht zu geben und werden deshalb vom Sonntag auf den Samstag umziehen“, erklärt Jugendzentrumsleiter Jens Poth . Und er fügt hinzu: „Trotzdem werden viele schöne Dinge aus der Vergangenheit weitergeführt. Wir freuen uns auch, dass alle Gruppierungen, die uns seit vielen Jahren an diesem Tag begleiten, ihr Mitwirken zugesagt haben.“

Dazu gehören laut Poth weiterhin unter anderem der „Kongokreis“, der „Schwester-Ulrike-Kreis“, die „Engel von St. Josef“ und der Wittekindshof Gronau.

Die Vorbereitungen für die traditionelle Veranstaltung des Jugendzentrums sind derzeit in vollem Gange. Während des Basars wird das Jugendzentrum – neben dem Angebot der genannten Gruppierungen – Dekorationen für die Adventszeit ausstellen und zum Kauf anbieten. „Nachdem im letzten Jahr bereits eine erste Krippe angeboten wurde, haben wir dieses Angebot ausgeweitet“, erläutert Poth eine Neuheit. Einige Ehrenamtliche haben in den letzten Wochen akribisch gearbeitet und neben der adventlichen Dekoration handgemachte Krippen gebaut, die an diesem Tag ebenfalls käuflich erworben werden können. Außerdem wird die Firma Blumen Henkhaus die Veranstaltung mit dem Verkauf von Adventskränzen unterstützen.

Der Adventsbasar im Jugendzentrum St. Josef öffnet an diesem Tag von 11 bis 21 Uhr. Eine große Cafeteria, Reibeplätzchen und weitere Leckereien werden angeboten. Des Weiteren möchte das Jugendzentrum versuchen, verschiedene Generationen anzusprechen. „Somit haben wir uns bewusst dazu entschieden, auch kleine Aktionen für unsere jungen Gäste, wie zum Beispiel Stockbrotbacken am Lagerfeuer, anzubieten“, so Poth.

Bis 19 Uhr können Gäste des Basars an den Verkaufsständen nach den passenden Artikeln stöbern. Danach verlagert sich der Basar aufs Außengelände, wo zum abendlichen Ausklang bei Lagerfeuer, Glühwein und Grillwurst eingeladen wird. Jens Poth: „Alle Mitarbeiter und Helfer freuen sich natürlich, wenn das Konzept genauso gut angenommen wird wie in der Vergangenheit. Für den Start haben wir uns einiges vorgenommen, haben aber bereits weitere Ideen in der Schublade.“