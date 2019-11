Mädchen mit wirbelnden Stäben

In der Sporthalle eins an der Laubstiege herrscht am Sonntagnachmittag ein fröhliches Gewusel. Geschminkte Tänzerinnen stellen sich in einer Gruppe zusammen. An einem Verkaufsstand wird Nippes von Bürsten bis Bärchen feilgeboten. Obwohl der Nachmittag noch jung ist, geht schon reichlich Kuchen über den Tresen. „Erst ein Schnitzel, dann Torte“, empfiehlt ein Mann und lacht.

Zu diesem Zeitpunkt ist Stephanie Baumann und Jennifer Bönisch anzumerken, dass die Ausrichtung eines so großen Turniers kein Zuckerschlecken ist. Gleichzeitig strahlen sie Zufriedenheit aus, weil sie wissen: Noch zwei Stunden, dann haben wir das Ding gewuppt.

Zwei Tage lang traten beim Turnier, dessen Programm 228 Einzelstarts auflistet, Majorettentänzerinnen aus sechs verschiedenen Vereinen an. Neben den Gastgebern waren das Dance Twirl Team Girls United aus Mönchengladbach, die Majoretten und Cheerleader der SG Dülken, die Famatro Jugendgruppe aus Bocholt, das 1. Majorettencorps Krefeld und die Majoretten Black Pearls aus Gellep-Stratum mit von der Partie. Am Samstag maßen sie sich in elf Kategorien, am Sonntag waren es nochmal zwölf.

Aus sportlicher Sicht lief es am Ende für die junge Gronauer Gruppe nicht so gut: „Wir haben leider als beste Platzierung nur einen zweiten und einen dritten Platz bei den Solo-Bambini geholt“, erzählt Stephanie Baumann am Sonntagabend. Nele Schulz hat im Solo bei den Bambini mit dem Bâton – also dem Majorettenstab – den zweiten Platz geholt, Leona Cerny wurde dritte. Vier Tänzerinnen waren im Wettbewerb.

Unzufrieden sind die Gronauer mit dem Turnier trotzdem nicht. „Es sind zwar viele Stäbe gefallen, aber wir hatten viel Spaß und ein gutes Gruppengefühl“, erzählt Jennifer Bönisch, die gemeinsam mit Baumann bei der Majorettentanzgruppe den Hut auf hat. Und was die Turnierorganisation angeht, da „haben wir alles richtig gemacht“, ist Stephanie Baumann überzeugt. „Wir haben uns hier rundherum wohlgefühlt“, hätten die Gäste der anderen Vereine gesagt.