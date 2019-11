Anklage beantragt zehn und 25 Jahre Haft

Almelo/Gronau -

Die Staatsanwaltschaft hat am Montag zehn Jahre und sieben Monate Haft gegen den 25-jährigen Maurits R. beantragt. Er soll mehrere Anschläge verübt haben, darunter auch den in Gronau im Mai 2017. „Man kann von einem Wunder sprechen, dass es keine Toten gegeben hat“, so die beiden Staatsanwälte am Montag während des Prozesses vor dem Gericht in Almelo.