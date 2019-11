Zu einem Informationsnachmittag an ungewöhnlicher Stelle, nämlich am jüdischen Friedhof hatte der Verband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung in Gronau und Epe (KKV) eingeladen. Hermann Cantzen als Vorsitzender der Ortsgemeinschaft konnte zahlreiche Mitglieder, aber auch einige Gäste begrüßen. Nach einer kurzen Einführung durch Norbert Diekmann zur Geschichte und Bedeutung dieser Gedenkstätte und einem Rundgang versammelte man sich im Hubert-Vietmeier-Haus an der Kaiserstiege.

Diekmann präsentierte dort in einem kurzen, mit Bildern und Dokumenten illustrierten Vortrag einen kurzen Abriss der jüdischen Geschichte in Gronau und Epe von den Anfängen vor 1800, als nur gelegentlich einzelne Juden geduldet wurden, über die Zeit der zunehmenden Normalisierung, als auch jüdische Gronauer und Eperaner sich am Vereinsleben beteiligen durften und in der Freiwilligen Feuerwehr mitwirken konnten, bis hin zu der Zeit des Nationalsozialismus.

Er berichtete von zunehmender Ausgrenzung, von der Emigration der verfolgten Familien nach dem Leid, das sie in der Pogromnacht erfahren haben, und von der Ermordung zahlreicher jüdischen Gronauer und Eperaner, die entweder von ihrer Heimat aus deportiert worden sind oder aber nach ihrer Flucht in die Niederlande dort nach der Besetzung in die Vernichtungslager gebracht wurden, falls sie sich nicht, wie Rudolf Poppert in Glanerbrück, versteckt durch die Zeit der Besetzung retten konnten.

Abgeschlossen wurde der Vortrag mit einem Bild von der kleinen Elsbeth Zilversmit aus Losser, die im Vernichtungslager Sobibor ermordet wurde, bevor sie drei Jahre alt war. Ihr Schicksal löste sprachloses Entsetzen aus.

Reges Interesse fand die neu erstellte Broschüre über die Stolpersteine in Gronau und Epe. Die Teilnehmer der Veranstaltung bedankten sich mit spontanen Spendenbeiträgen für den Förderkreis Alte Synagoge Epe für die informative Veranstaltung und für das Heft.