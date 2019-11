Polizei sucht auffälligen VW Polo nach Anschlag

Gronau -

Nach dem Anschlag auf einen 43-jährigen Mann in Gronau sucht die Polizei mit einem Bild einer Überwachungskamera nach dem Fahrzeug, von dem aus die Täter Schüsse auf den niederländischen Anwalt abgefeuert haben. Der 43-Jährige wurde schwer verletzt. Die Täter waren am vergangenen Mittwochmorgen in einem silbergrauen VW Polo mit niederländischem Kennzeichen unterwegs. Über den Vorfall berichtet heute Abend (12. November 20.30 Uhr) die niederländische Fernsehsendung „Opsporing Verzocht“ auf NPO 1. In der Fernsehsendung wird ein Bild des mutmaßlichen Fluchtfahrzeugs gezeigt. Die Ermittler erhoffen sich weitere Zeugenaussagen und Angaben zu den Tätern. Sowohl die deutsche als auch die niederländische Polizei haben Mordkommissionen gebildet.