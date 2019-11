„Berlin, die größte kulturelle Extravaganz, die man sich vorstellen kann“ – so beschrieb David Bowie die Stadt, in der er viele seiner größten Hits schrieb. Für die Tafelrunde waren allerdings die Comedian Harmonists immer wieder Quelle musikalischer Inspiration. Es sind diese Stücke der 20er- und 30er-Jahre, die fest im Repertoire verankert sind.

Am Abend des Anreisetags erlebte die Gruppe im legendären Theater des Westens das „unwiderstehliche Musical Mama Mia“. Der Bühnen-und Beleuchtungstechniker Florian Kappen bot der Gruppe anschließend einen Blick hinter die Kulissen und erklärte die aufwendige Technik des Theaters.

Die Besichtigung der Sehenswürdigkeiten in Berlin-Mitte wurden am nächsten Tag durch Spontanauftritte im siebten Stock des KaDeWe und in den Durchgängen der Hackeschen Höfe unterbrochen. Am Abend wartete ein weiterer musikalischer Leckerbissen: Der „Bach-Chor an der Gedächtniskirche“ gab ein Kantatenkonzert. Seit 1947 erklingen die geistlichen Kantaten Johann Sebastian Bachs dort regelmäßig im Gottesdienst.

Unterwegs in Potsdam, standen ausgewählte Bauten, insbesondere die Barockbauten der Preußenkönige – das Neue Palais und Schloss Sanssouci –, auf dem Besichtigungsprogramm. Immer wieder bot sich der Gruppe Gelegenheit, gute Akustik, wie im Marmorsaal des Neuen Palais oder unter dem Torbogen des Brandenburger Landtags, für kleine Darbietungen zu nutzen.

Am letzten Tag ging es zu Fuß zum Gendarmenmarkt. Dieser Platz gilt vielen als schönster Berlins, weil es dort keine Hochhäuser gibt. Umrahmt wird er von historischen Bauten, dem Französischen und dem Deutschen Dom sowie dem Konzerthaus. Die Sänger traten die Rückreise mit dem Gefühl an, dass es sich immer wieder lohnt, diese charmante Weltstadt zu besuchen.