Die Ideen und Projekte sollen in die Arbeit des Arbeitskreises Klimaschutz der Stadt Gronau eingebracht und im weiteren Verlauf auf ihre Praxistauglichkeit überprüft werden. Themenkreise sind definiert und werden noch ausgearbeitet. Darunter befindet sich die Stärkung des Radverkehrs mit beispielsweise der Erweiterung des Radwegenetzes um zusätzliche Fahrradstraßen in Form eines Gesamtkonzeptes für beide Ortsteile.

Elektromobilität und Carsharing sind ein Thema, mit dem sich die Verwaltung und ihre städtische Tochter bezüglich ihres Fahrzeugparks beschäftigen sollten. Mehr Ladestationen für Auto und Rad sind hier wünschenswert. Der öffentlichen Nahverkehr soll gestärkt werden, die Beleuchtung öffentlicher Plätze und Straßen wirtschaftlicher.

Eine Begrünung von Flachdächern oder Fassaden könne zu klimatischen Vorteilen führen und soll gefördert werden, so wie Streuobstwiesen oder die Ermittlung von Flächen, die sich für Aufforstungsprogramme eignen. Auch Baumpatenschaften sind im Gespräch. In Sachen Abfallvermeidung plant die CDU , Bußgelder für Müllsünder derart zu erhöhen, „dass insbesondere Wiederholungstäter dies deutlich spüren“, so die CDU in einer Pressemitteilung.

Daneben soll der Bereich Ökoprofit verstärkt auf Umsetzung überprüft werden. Es handelt sich dabei um eine Bewertung von Unternehmen, bei denen nach Einsparpotenzialen gesucht wird. Einsparungen können die Energieeffizienz betreffen, aber auch die Ersetzung von eingesetzten Stoffen durch umweltfreundliche Stoffe werden untersucht. „Dieses Projekt ist auf Kreisebene bereits bekannt. Hier könnte z.B. als erste Einheit der Stadt der ZBU teilnehmen, parallel dazu sollen Firmen gewonnen werden, die ebenfalls teilnehmen“, so die CDU weiter.

Sie ruft alle Mitbürger der Stadt auf, sich mit Ideen in die Diskussion einzubringen. Dies ist unter anderem online möglich.