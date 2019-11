Gegen 20.30 Uhr gaben Beamte dem 22-Jährigen auf der B 54 in Fahrtrichtung Niederlande Zeichen zum Anhalten. Dieser missachte die Zeichen, beschleunigte und überquerte kurz danach die Grenze. Das Polizeiteam setzte die Verfolgung fort, überholte den 22-Jährigen und gab erneut Haltezeichen. Etwa zwei Kilometer hinter der Grenze und kurz vor Erreichen eines Parkplatzes wendete der 22-Jährige auf der Kraftfahrstraße und fuhr rasant in Richtung Deutschland. Noch in den Niederlanden überholte er trotz durchgezogener Linie zwei Autos. In Deutschland folgte er dann schließlich den Anweisungen der Beamten und hielt auf dem Parkplatz „Sunderhook“ an. In dem Wagen befanden noch zwei Beifahrer; es wurden keine Drogen gefunden. Der 22-Jährige stand anhand eines Drogentests unter Kokain- und Morphin-Einfluss. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und brachten den Fall zur Anzeige. Im Frühjahr 2019 war der 22-Jährige bereits wegen einer Fahrt unter Drogeneinfluss angezeigt worden.