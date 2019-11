Erster Halt war an der Stadtkirche, wo sich die Mädchen und Jungen zu einem Chor auf den Treppenstufen zusammenstellten und so für alle sichtbar, mit ihren bunt gestalteten Laternen, für ein stimmungsvolles Bild sorgten. Nicht nur die mitgegangenen Familien erfreuten sich an diesem schönen Anblick und dem Gesang der Kinder, der von der engagierten Musikfachkraft, Mariele Albermann, angeleitet wurde.

Zahlreiche Passanten blieben auch beim nächsten Halt an der Antoniuskirche stehen und freuten sich über die Klänge der altbekannten Martinslieder. Einige beschlossen spontan mitzusingen und sich dem Umzug anzuschließen. Gemeinsam lief man zum Rock‘n‘Popmuseum. Auch dort unterstützte der Posaunenchor der Erlöserkirche tatkräftig die kleinen und großen Sängerinnen und Sänger. Danach führte der Umzug über das Laga-Gelände zurück zur Lindenschule, wo sich alle Beteiligten noch einmal versammelten und das Fest bei einem Imbiss und warmen Getränken ausklingen ließen. „Wir freuen uns, dass das Laternenfest der Lindenschule auch in diesem Jahr wieder so ein schönes gemeinsames Erlebnis für Groß und Klein war. Dies ist nur möglich, weil so viele fleißige Hände helfen“, so Rektorin Melanie Mönninghoff.