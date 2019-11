Epe -

Gemeinsam mit dem Caritasverband Ahaus-Vreden lässt der Caritasausschuss der Pfarrei St. Agatha in Epe am Samstag (16. November) den Kirchplatz der Agatha-Kirche in strahlendem Licht erleuchten. Damit will er ein Zeichen für eine gerechtere Welt setzen.