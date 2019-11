Pop- und Gospelchor Once Again singt in der Mennoniten-Kirche

Gronau -

Der Pop- und Gospelchor Once Again aus Steinfurt ist am Sonntag (17. November) erneut in der Mennoniten-Kirche in Gronau an der Hohen Straße zu Gast. Chorleiter Winne Voget hat zusammen mit seiner Mannschaft einen wunderbaren Lichterstrauß gebunden.